КС приступает к основным слушаниям дела об импичменте Юн Сок Ёлю

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14 января в 14:00 Конституционный суд (КС) приступит к первым основным слушаниям дела об импичменте Юн Сок Ёлю, временно отстранённому от обязанностей президента решением Национального собрания. Сам Юн Сок Ёль не будет присутствовать на слушаниях из-за опасений за личную безопасность на фоне попыток следственной группы задержать его по обвинениям в организации мятежа и злоупотреблении властью в связи с объявлением чрезвычайного положения 3 декабря. Как ожидается, в отсутствие ответчика слушания завершатся быстро. Если Юн Сок Ёль не явится также и на вторые слушания, запланированные на 16 января, закон разрешает продолжить рассмотрение дела в его отсутствие. Тем временем, адвокаты Юн Сок Ёля потребовали исключить из участия в процессе судью Чон Ге Сон на том основании, что её муж работает в правозащитном фонде, который возглавляет Ким И Су, сопредседатель группы по подготовке импичмента Юн Сок Ёлю в Национальном собрании. Ожидается, что суд объявит своё решение по данному вопросу в ходе слушаний 14 января. Начиная с 14 декабря, когда Конституционный суд принял к рассмотрению дело об импичменте, у него есть 180 дней, чтобы принять решение. Если импичмент будет поддержан, в течение 60 дней должны пройти внеочередные президентские выборы. Если импичмент будет отклонён, он будет восстановлен в должности.