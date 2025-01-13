Джо Байден высоко оценил сотрудничество РК, США и Японии

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13 января, за неделю до окончания срока президентских полномочий, Джо Байден подвёл итоги своей внешнеполитической деятельности. В числе основных достижений он назвал установление трёхстороннего сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио, которое, по его словам, помогло «сдерживанию агрессивного поведения Китая и корректировке баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе». Он особо отметил проведение первого в истории трёхстороннего саммита. Джо Байден напомнил также об укреплении других многосторонних альянсов, в том числе, между США, Японией и Филиппинами, между США, Австралией и Великобританией, а также о создании четырёхстороннего диалога по безопасности между США, Австралией, Великобританией и Индией. Подчеркнув укрепление стратегических позиций США в долгосрочной конкуренции с Китаем, он заявил, что передаёт следующей администрации очень благоприятную внешнеполитическую ситуацию. Одновременно Джо Байден обратил внимание на наличие нерешённых проблем в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Украине.