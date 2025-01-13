США ужесточили контроль за экспортом полупроводников

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13 января правительство США объявило об ужесточении контроля за экспортом полупроводников, применяемых в разработках искусственного интеллекта. Такие полупроводники будут продаваться без ограничений только государствам-союзникам США, в числе которых РК, Австралия, Бельгия и Канада. По сообщению министерства торговли США, штаб-квартиры компаний-производителей полупроводников в этих странах получат статус «универсально проверенного конечного пользователя». Они смогут экспортировать полупроводники в другие страны и создавать зарубежные центры обработки данных. Около 20 стран, включая Китай, Россию и Северную Корею, классифицируются как «страны, вызывающие озабоченность», куда запрещена передача некоторых передовых моделей полупроводников. Данная мера рассматривается как попытка предотвратить импорт полупроводников Китаем через третьи страны. Министерство торговли Китая выразило протест, назвав действия США вмешательством в торговую политику Пекина и пообещав принять необходимые меры для защиты своих интересов.