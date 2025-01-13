В РК продолжается рост цен на топливо

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Согласно информации, опубликованной 14 января на портале о ценах на нефть Opinet Корейской государственной нефтяной корпорации, средняя цена бензина по стране составила 1703,4 воны за литр. В Сеуле, где цены самые высокие среди всех регионов, она составила 1772,2 воны за литр. Это почти на 4% выше по сравнению с прошлым месяцем. На фоне укрепления доллара и роста мировых цен на нефть цены на автомобильное топливо растут 14 недель подряд. 13 января фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) закрылись на уровне 78,82 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть Brent - на уровне 81,01 доллара за баррель. Цена закрытия WTI достигла самого высокого уровня с 12 августа прошлого года. Нефть Brent оказалась самой дорогой с 26 августа прошлого года. Поскольку изменения мировых цен на нефть обычно отражаются на внутренних ценах в РК с задержкой в 2-3 недели, дальнейший рост цен на топливо неизбежен.