Первые слушания дела об импичменте Юн Сок Ёлю продолжались 4 минуты

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Первые основные слушания в Конституционном суде дела об импичменте Юн Сок Ёлю, временно отстранённому от обязанностей президента решением Национального собрания, завершились в течение четырёх минут. Суд лишь проверил явку сторон. На заседание явились представители правового комитета Национального собрания и адвокаты ответчика. Сам Юн Сок Ёль в суд не явился из-за опасений за личную безопасность на фоне попыток следственной группы задержать его по обвинениям в организации мятежа и злоупотреблении властью в связи с объявлением чрезвычайного положения 3 декабря. Как отметил председатель суда Мун Хён Бэ, в соответствии со статьёй 52 Закона о Конституционном суде, в случае неявки одной из сторон на два заседания подряд, дело может быть рассмотрено заочно. Суд принял решение провести вторые слушания 16 января в 14:00. Конституционный суд единогласно отклонил требование адвокатов Юн Сок Ёля исключить из участия в процессе судью Чон Ге Сон. Основанием для отвода судьи было то, что её муж работает в правозащитном фонде, который возглавляет Ким И Су, сопредседатель группы по подготовке импичмента Юн Сок Ёлю в Национальном собрании.