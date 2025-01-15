Рост занятости в РК в 2024 году минимальный за четыре года

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 14 января, численность занятого населения РК в возрасте от 15 до 64 лет составила в конце 2024 года 28 млн 576 тыс. человек. Это на 159 тысяч человек больше, чем в 2023 году. Рост оказался наполовину меньше, чем в предыдущем году, и минимальным с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 он был отрицательным. Он достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет занятость увеличилась на 266 тысяч, от 30 до 39 лет – на 90 тысяч, а от 50 до 59 лет – на 28 тысяч человек. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 124 тысячи, а от 40 до 49 лет – на 81 тысячу человек. Количество рабочих мест в сегменте здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 83 тысячи, в секторе информационных технологий и связи - на 72 тысячи, в профессиональной научно-технологической деятельности - на 65 тысяч человек. Одновременно занятость в промышленном производстве сократилась на 6 тысяч, в секторе оптовой и розничной торговли - на 61 тысячу, а в строительной сфере - на 49 тысяч человек. Уровень занятости населения в возрасте старше 15 лет составил 62,7% трудоспособного населения, увеличившись на 0,1% по равнению с предыдущим годом. Уровень безработицы составил 3,8%, что на 0,5% больше, чем год назад.