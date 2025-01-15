США назвали Северную Корею «ядерной державой»

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Пит Хегсет, номинированный на пост министра обороны в администрации Дональда Трампа, во время слушаний в Конгрессе назвал Северную Корею «ядерной державой». Он заявил, что её ядерный статус, стремление к увеличению дальности ракет, способных нести ядерные боеголовки, и растущий киберпотенциал представляют угрозу стабильности не только на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире. Кандидат на пост министра обороны США отметил, что эти угрозы приобретают особое значение из-за близости Северной Кореи к союзникам США, где размещены американские войска. После заявлений Хегсета эксперты выдвинули предположения, что администрация Трампа будет вести переговоры с Северной Кореей с учётом её ядерного статуса. Пит Хегсет также выразил намерение пересмотреть порядок размещения американских войск, развёрнутых по всему миру, включая Индо-Тихоокеанский регион.