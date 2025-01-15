J-Hope, Rose и G-Dragon выступят на акции «Жёлтых монет»

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J-Hope из группы BTS, Rose из группы BLACKPINK и сольный исполнитель G-Dragon выступят на благотворительном гала-концерте, который состоится 23 января в крупнейшем в Европе концертном зале La Défense Arena в Париже. Концерт организован благотворительным фондом помощи больным детям Pièces Jaunes, председателем которого является Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона. Фонд помощи больным детям ежегодно проводит акцию под названием «Сбор жёлтых монет» с целью помощи детям и подросткам, находящимся в больницах. С 2023 года фонд организует гала-концерты с приглашением музыкантов со всего мира, средства от продажи билетов на которые идут на благотворительность. В этом году стоимость билетов составляет 50-80 евро. Несмотря на высокую стоимость, все 35 тысяч билетов были распроданы сразу после начала продажи 13 января. В первом концерте в 2023 году участвовала группа BLACKPINK, а во втором, прошедшем в прошлом году, Lisa из BLACKPINK и Stray Kids.