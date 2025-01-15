Администрация Байдена против признания КНДР ядерной державой

Действующая администрация США во главе с Джо Байденом не согласна с заявлением Пита Хегсета, кандидата на пост министра обороны в будущей администрации, о признании ядерного статуса Северной Кореи. Выступая 14 января на брифинге в Вашингтоне, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что политика Белого дома по этому вопросу не изменилась. Он напомнил, что США неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий, но Северная Корея такого желания не проявила. Комментируя возможность диалога при следующей администрации, Кирби заявил, что всё будет зависеть как от политики Дональда Трампа, так и от действий Северной Кореи. Он уклонился от ответа о возможности новых северокорейских провокаций до и после инаугурации Дональда Трампа, которая назначена на 20 января.