Юн Сок Ёль арестован и допрошен

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Ордер на арест Юн Сок Ёля, отстранённого от должности президента решением Национального собрания, исполнен 15 января в 10:33 утра. Об этом сообщил представитель управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. Арест был произведён примерно через три часа после того, как сотрудники правоохранительных органов вошли в резиденцию президента. В отличие от первой попытки исполнить ордер на арест, имевшей место 3 января, на этот раз сотрудники службы безопасности президента не оказали серьёзного сопротивления. Действующий президент арестован впервые в истории РК. Он доставлен в здание управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне провинции Кёнгидо, где в 11 часов начался первый допрос, который продолжался 2,5 часа. Как сообщил представитель следствия, арестованный отказался давать показания. Допрос проходил в присутствии адвокатов. После часового перерыва на обед в 14:30 допрос возобновился. Юн Сок Ёля подозревают в организации мятежа и злоупотреблении властью в ходе объявления в стране чрезвычайного положения 3 декабря. Действующий ордер на арест дать право следователям задержать Юн Сок Ёля на 48 часов, в течение которых в суде может быть запрошен ордер на его взятие под стражу.