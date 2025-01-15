Юн Сок Ёль явился на допрос, чтобы избежать кровопролития

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Юн Сок Ёль, арестованный 15 января сотрудниками управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, заявил, что решил явиться на допрос, чтобы предотвратить «кровопролитие» между правоохранительными органами и его службой безопасности. Данное заявление прозвучало после того, как был исполнен ордер на его арест. «Я решил принять участие в допросе, хотя и считаю расследование незаконным»,- заявил Юн Сок Ёль, выразив сожаление по поводу ареста. «В этой стране не соблюдается принцип верховенства закона. Я искренне надеюсь, что ни одному гражданину не придётся терпеть подобную несправедливость при рассмотрении уголовных дел в будущем»,- отметил он. В рукописной записке, скан которой Юн Сок Ёль опубликовал в тот же день на своей страннице в соцсети Facebook, говорится: «Чрезвычайное положение не является преступлением. Это осуществление президентской власти для преодоления национального кризиса».