Ю Сын Мин избран президентом НОК и спорткомитета РК

Photo : YONHAP News

42-м президентом Национального олимпийского комитета (НОК) и спортивного комитета РК избран Ю Сын Мин. Его поддержали 417 из 1.209 участников совместного заседания двух комитетов, состоявшегося 14 января в Сеуле. Он будет возглавлять НОК и спортивный комитет на протяжении четырёх лет, до февраля 2029 года. Ю Сын Мин - золотой медалист в мужском одиночном разряде по настольному теннису Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Он был членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 по 2024 год, а с 2019 года занимал должность президента Федерации настольного тенниса РК. Поблагодарив участников заседания за оказанное доверие, Ю Сын Мин пообещал усердно работать. Он добавил, что в южнокорейском спорте существует немало насущных проблем, справиться с которыми можно, объединив усилия спортсменов и всех заинтересованных в их решении граждан.