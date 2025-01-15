Допрос Юн Сок Ёля возобновится 16 января в 14:00

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Допрос арестованного накануне Юн Сок Ёля, который отстранён от должности президента решением Национального собрания, возобновится 16 января в 14:00. Как сообщили в управлении по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, допрос был перенесён с утра на вторую половину дня по просьбе Юн Сок Ёля, который сослался на плохое состояние здоровья. Между тем, его адвокат Юн Гап Кын заявил в интервью агентству Ёнхап, что в дальнейших допросах нет никакой надобности, поскольку его подзащитный «чувствует себя плохо и накануне полностью объяснил свою позицию, так что больше его не о чем допрашивать». Следователи уверяют, что Юн Сок Ёль отказался давать показания. Он провёл ночь в Сеульском центре предварительного заключения, куда его доставили после допроса. Ему предъявлены обвинения в организации мятежа и злоупотреблении властью в ходе объявления в стране чрезвычайного положения 3 декабря. Адвокаты Юн Сок Ёля пытаются оспорить законность выдачи ордера на его арест. Его могут задержать на 48 часов, то есть, в течение которых в суде может быть запрошен ордер на взятие под стражу.