США ужесточают контроль за экспортом полупроводников

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15 января министерство торговли США объявило о дополнительных мерах контроля за экспортом полупроводников. Они являются частью усилий по усложнению приобретения Китаем передовых технологий для разработки искусственного интеллекта, применяемого в военной области. Как заявила министр торговли США Джина Раймондо, новые правила призваны помешать Китаю и другим странам обходить законы и наносить ущерб национальной безопасности США. Как отметил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес, будет усилен контроль за производителями полупроводников. Их продукция не должна перенаправляться странам, в отношении которых действуют ограничения. 13 января администрация Байдена объявила о новых мерах экспортного контроля, которые позволят продавать без ограничений полупроводники, необходимые для разработки искусственного интеллекта, лишь 18 странам-союзникам и партнёрам, включая РК.