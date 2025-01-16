Суд оставил Юн Сок Ёля под арестом

Photo : YONHAP News

Центральный окружной суд Сеула подтвердил законность ареста Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент за попытку ввести в стране чрезвычайное положение. Решение было принято 17 января, на следующий день после того, как адвокаты Юн Сок Ёля подали ходатайство об отмене ордера на арест, выданного Западным окружным судом Сеула. Юн Сок Ёля обвиняют в попытке мятежа и злоупотреблении властью. Его адвокаты неоднократно утверждали, что подобные дела должны рассматриваться исключительно Центральным окружным судом Сеула. В судебном решении по этому поводу говорится, что резиденция президента находится в районе Ханнам-дон административного округа Ёнсан-гу, который относится к юрисдикции Западного окружного суда. Суд также отклонил утверждения адвокатов о том, что управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц не правомочно рассматривать дела о мятеже, признав полномочия управления расследовать их. Кроме того, суд отклонил доводы адвокатов о том, что сотрудники полиции превысили свои полномочия в процессе ареста Юн Сок Ёля. 48-часовой срок нахождения Юн Сок Ёля под арестом был приостановлен с 14 часов 16 января. Он возобновится, когда суд вернёт документы следователям.