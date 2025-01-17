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В Корее

Эпидемия гриппа в РК пошла на спад

Write: 2025-01-17 11:49:47Update: 2025-01-17 11:50:16

Эпидемия гриппа в РК пошла на спад

Photo : YONHAP News

Как сообщили 17 января в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, за неделю с 5 по 11 января на каждую тысячу обращений к врачам с симптомами респираторных заболеваний приходилось 86,1 случая гриппа. Это на 13,7% ниже показателя предыдущей недели, что даёт основания заявить о прохождении пика эпидемии.  Максимальный уровень заболеваемости отмечается среди детей от 7 до 12 лет – 149,5 случая на тысячу заболевших. Чуть ниже заболеваемость среди подростков от 13 до 18 лет – 141,5 Госпитализированы 1.468 пациентов с тяжёлыми формами гриппа. Это на 10,8% больше, чем на предыдущей неделе.  В ряде аптек отмечен дефицит противогриппозных препаратов. Растёт спрос на защитные маски, который сократился после пандемии COVID-19. Медики призывают граждан, особенно из групп высокого риска – пожилых людей и беременных женщин - как можно скорее пройти вакцинацию. Она является бесплатной для детей от 6 месяцев до 13 лет, беременных женщин и людей старше 65 лет.
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