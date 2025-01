Photo : YONHAP News

По данным отчёта, опубликованного аналитической компанией Luminate, которая специализируется на музыкальной и развлекательной индустрии, семь альбомов К-РОР вошли в прошлом году в десятку наиболее продаваемых в США. Альбом ATE группы STRAY KIDS с продажами 442 тысяч копий занял второе место. Альбом той же группы под названием HOP на пятом месте с продажами 248 тысяч копий. Альбом 'ROMANCE: UNTOLD' группы ENHYPEN занял третье место с показателем 363 тысячи копий. Её альбом ATEEZ 'GOLDEN HOUR: Part. 1' на четвёртом месте (250 тысяч копий), а 'GOLDEN HOUR: Part. 2' на седьмом месте (225 тысяч копий). Альбом 'MINISODE 3: TOMORROW' группы TOMORROW X TOGETHER занял шестое место (240 тысяч копий), а 'With YOU-th' группы TWICE - девятое место (174 тысячи копий).