РК стремится наладить канал диалога с США

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РК стремится быстро наладить полноценный канал консультаций с новой администрацией США и объединить возможности государственно-частного сотрудничества с целью стабильного развития южнокорейско-американского альянса. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок. Он выразил намерение обсудить с Вашингтоном новые направления сотрудничества, включая судостроение, и тщательно подготовится к изменениям, таким как введение новых пошлин. В ноябре прошлого года Дональд Трамп упомянул о сотрудничестве в области судостроения с РК в телефонном разговоре с президентом Юн Сок Ёлем сразу после своей победы на президентских выборах. Коснувшись внешней политики, Чхве Сан Мок отметил, что РК будет укреплять доверие в мировом сообществе посредством многосторонней дипломатии в качестве глобальной ключевой страны, а также «стабильно управлять отношениями с Японией и Китаем».