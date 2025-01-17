Gallup Korea: Поддержка партии Сила народа 39%, Демпартии Тобуро 36%

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Партию Сила народа поддерживают 39% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро - 36%. Таковы результаты опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого с 14 по 16 января агентством Gallup Korea. Партия Сила народа приобрела 5%, а рейтинг Демократической партии Тобуро не изменился по сравнению с предыдущим опросом неделю назад. Партию инноваций Отечество поддерживают 4% респондентов, Партию новых реформ - 2%, Прогрессивную партию 1%. Не определились с ответом или не поддерживают ни одну партию 17% опрошенных. Что касается итогов возможных досрочных президентских выборов, то 40% опрошенных хотели бы видеть на посту президента представителя партии Сила народа, чтобы сохранить нынешнее правительство, а 48% поддержали бы представителя Демократической партии Тобуро ради смены правительства. 12% не определились с ответом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.