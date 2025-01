Photo : YONHAP News

Два фильма южнокорейских режиссёров будут показаны в рамках программы Berlinale Special на 75-м Берлинском кинофестивале, который пройдёт с 13 по 23 февраля. Новый фильм режиссёра Пон Чжун Хо «Микки 17» (Mickey 17) снят по мотивам романа американского писателя Эдварда Эштона «Микки 7». В главных ролях Роберт Паттинсон, Стивен Юн, Наоми Аки, Тони Коллетт и Марк Руффало. Будет также показан новый фильм режиссёра Мин Гю Дона «Старуха с ножом» (The Old Woman With The Knife). Этот фильм рассказывает о противостоянии пожилой женщины-убийцы и молодого мужчины-убийцы. В его основе одноимённый роман автора Ку Бён Мо. В главных ролях Ли Хе Ён, Ким Сон Чхоль и Ким Му Ёль. Претенденты на главный приз будут объявлены 21 января.