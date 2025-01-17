Запрошен ордер на взятие Юн Сок Ёля под стражу

Photo : YONHAP News

17 января управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц обратилось в Западный окружной суд Сеула с запросом на выдачу ордера на взятие под стражу Юн Сок Ёля. Он отстранён от должности президента решением Национального собрания, и ему предъявлены обвинения в мятеже и злоупотреблении властью в связи с попыткой введения 3 декабря чрезвычайного положения. В документе объёмом 150 страниц подчёркивается тяжесть совершенных Юн Сок Ёлем преступлений и не исключается возможность их повторения. Запрос направлен через два дня после того, как Юн Сок Ёль был арестован в своей резиденции и после допроса доставлен в следственный изолятор. Однако он два дня подряд - 16 и 17 января – отказывается являться на допрос. Адвокаты утверждают, что Юн Сок Ёль непосредственно после ареста «подробно изложил свою позицию и не видит необходимости в новых встречах со следователями». Он отрицает все выдвигаемые против него обвинения.