Выдан ордер на взятие под стражу Юн Сок Ёля

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Западный окружной суд Сеула 19 января около 3 часов ночи выдал ордер на взятие под стражу Юн Сок Ёля. Причиной ареста указывется «существование опасений уничтожения доказательств подозреваемым». Он отстранён от должности президента решением Национального собрания, и ему предъявлены обвинения в мятеже и злоупотреблении властью в связи с попыткой введения 3 декабря чрезвычайного положения. Слушание по делу о выдаче ордера проводила дежурный судья Чха Ын Гён. Слушание закончилось вечером 18 января около 18:50, а решение было принято примерно через 8 часов и 10 минут. Это первый случай в конституционной истории, когда действующий президент был арестован. На слушании присутствовали шесть прокуроров во главе с ведущим прокурором Чха Чжон Хёном управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, а со стороны Юн Сок Ëля участвовали восемь адвокатов, включая Ким Хон Иля, Юн Гап Кына и Сок Тон Хёна.