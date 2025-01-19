Юн Сок Ёлю разрешено встречаться только со своими адвокатами

Photo : YONHAP News

19 января Управлением по расследованию коррупции среди высопоставленных должностных лиц было вынесено «Решение о запрете встреч подозреваемого». Решение, запрещающее находящемуся под стражей Юн Сок Ёлю встречаться с кем-либо, кроме своих адвокатов, было направлено в Сеульский центр предварительного заключения. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Республики Корея, встречи с лицами, не являющимися адвокатами, могут быть запрещены в случае возможности уничтожения доказательств или осуществления побега. Максимальный срок содержания Юн Сок Ёля под стражей после выдачи ордера составляет 20 дней. За это время следственные органы должны принять решение о предъявлении обвинения, которое должно быть вынесено до истечения срока заключения Юна Сок Ёля, наступающего примерно 5 февраля. Поскольку CIO не обладает правом предъявления обвинения, 24 января приблизительно дело будет передано прокуратуре, и она примет решение о предъявлении обвинения. Хотя ещё неизвестно, согласится ли Юн Сок Ёль явиться на допрос, прокуратура выражает уверенность в абсолютной доказательной базе, заявляя, что собрала достаточно доказательств для предъявления обвинения бывшему министру обороны Ким Ён Хёну и другим участникам мятежа. Если Юн Сок Ёль будет передан судом под стражу, срок его заключения может быть продлен до 6 месяцев на время судебного разбирательства первой инстанции.