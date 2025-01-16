МВФ снижает прогноз экономического роста РК в этом году

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз темпов экономического роста Кореи в этом году до 2%. По сообщению Министерства планирования и финансов 17 января, данный прогноз был опубликован МВФ в январском докладе «Перспективы развития мировой экономики». МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 0,1% по сравнению с прошлым годом, когда он составил 3,3%. В частности, прогнозировалось, что темпы роста 41 развитой страны, включая США, Великобританию, Германию, Францию ​​и Японию, составят 1,9%. Согласно прогнозу МВФ темпы роста РК в этом году будут на уровне 2%, что на 0,2 % ниже объявленного в октябре прошлого года. Данный прогноз приблизительно совпадает с прогнозом правительства РК (1,8%), Банка Кореи (1,9%) и ОЭСР (2,1%). МВФ выявил, что глобальные экономические факторы риска имеют тенденцию к снижению, и в качестве причины назвал расширение политики протекционизма, экспансионистскую фискальную политику и иммиграционные ограничения новой администрации США. МВФ рекомендовал скорректировать денежно-кредитную политику с учетом ситуации каждой страны, принимая во внимание инфляцию, экономический рост и условия занятости.