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Всемирный экономический форум (ВЭФ) известный как Давосский форум откроется 20-го января в швейцарском курортном городе Давос и продлится пять дней. В этом году в мероприятии примут участие около 2 тыс. 500 человек, в том числе около 350-ти лидеров государств, более 900 генеральных директоров, а также представители научных кругов и неправительственных организаций со всего мира. Давосский форум проводится уже 55-й раз, начиная с его основания в 1971 году. Это ежегодное мероприятие, на котором каждый январь видные политики, бизнесмены и ученые со всего мира собираются в Давосе чтобы обсудить актуальные мировые проблемы. Темой этого года стало "Сотрудничество в эпоху искусственного интеллекта," а его целью - поиск творческих решений общих проблем человечества. При этом использование достижений технологического прогресса необходимо для предотвращения негативных последствий в условиях распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ), меняющего нашую жизнь. Губернатор провинции Кёнгидо Ким Дон Ён является единственным политиком Республики Корея, посетившим Давосский форум в этом году. Он планирует провести 21 января «Брифинг для лидеров СМИ» на тему политической ситуации и экономических перспектив в Республике Корее после инцидента с военным положением 3 декабря».