Состоялась траурная церемония в память о жертвах авиакатастрофы Jeju Air

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Министерство ﻿сухопутных территорий и транспорта провело совместную траурную церемонию в память жертв катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air. Траурная церемония была проведена в международном аэропорте Муан 18-го января, спустя 20 дней после катастрофы, произошедшей 29 декабря прошлого года. На церемонии присутствовало около 1 тыс. 500 человек, включая 700 членов семей погибших, членов Национального собрания и представителей местных органов власти. Траурная церемония началась с шаманского ритуала "ситкимгут" острова Чиндо провинции Чолла-Намдо, символизирующего очищение души покойника и ее проводы в потусторонний мир. Затем, после минуты молчания, состоялось возложение цветов и благовоний в честь душ усопших. Выступая на церемонии, представитель семей погибших Пак Хан Шин сказал, что для них время остановилось навсегда. Он подчеркнул, что для облегчение души погибших, причины катастрофы должны быть честно раскрыты. Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок, спикер Национальной собрания У Вон Сик и лидеры правящей и оппозиционных партий, присутствовавшие на траурной церемонии, пообещали раскрыть правду и не допустить повторения страшной трагедии. Министерство ﻿сухопутных территорий и транспорта планирует создать «Группу поддержки жертв крушения пассажирского самолета Jeju Air 12.29» 20-го января и продолжить работу по оказанию поддержки жертвам катастрофы и семьям погибших. Тем временем, в министерстве объявили о продлении периода закрытия взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Муан до 18 апреля для принятия соответственных мер, связанных с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air.