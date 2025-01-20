Опубликованы 100 туристических направлений РК

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20 января министерство культуры, спорта и туризма совместно с корейской организацией по туризму опубликовало 100 туристических направлений, рекомендованных к посещению на время праздника Соллаль. В этом году впервые отмечены 27 мест, где для "погружения в корейскую культуру" иностранные туристы смогут "повеселиться как местные," например поесть рамён в парке реки Ханган, посетить магазинчики "pop-up" в сеульском районе Сонсу-дон или рыбный рынок в городе Сокчхо. Также в этом году предложены и оздоровительные направления туризма, среди которых посещение острова Кёдондо в г. Инчхоне, где проходили съемки сериала "Игра в кальмара", ботанического сада Саювон в г. Тэгу, где можно спокойно поразмышлять, и прогулка по прибрежной тропе Чондонсимгок Падабучхэ-киль, где можно насладиться чистотой морской воды. Также в список вошли 14 достопримечательностей, рекомендованные уже шестой раз подряд, среди которых пять главных дворцов, храм Пульгукса и грот Соккурам. «100 обязательных к посещению туристических достопримечательностей Республики Корея» - это проект, проводящийся уже седьмой раз и продвигающий репрезентативные туристические направления Республики Корея. Каждые два года, начиная с 2012 года, публикуется список рекомендованных к посещению достопримечательностей. Список «100 обязательных к посещению туристических достопримечательностей Республики Корея» публикуется на веб-сайте Корейской организации по туризму, с которым можно ознакомиться по адресу korean.visitkorea.or.kr.