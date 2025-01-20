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В результате инцидента с военным положением, произошедшим в конце прошлого года и внутреннего экономического спада, количество "просто отдыхающих" молодых людей увеличилось более чем на 12% по сравнению с предыдущим годом. Под "просто отдыхающими" понимаются граждане, которые, не имея на то веских причин, не работают и не ищут работу. Такие граждане классифицируются как экономически неактивное население. По данным Национального статистического управления Республики Корея, опубликованным 19 января, количество "просто отдыхающих" в возрасте от 15 до 29 лет в прошлом месяце достигло 411 тыс. человек. Это на 12,3% больше по сравнению с годом ранее, когда оно составляло 366 тыс. человек. Количество таких молодых людей сокращалось с 2020 по 2023 год ежегодно, но снова начало расти в прошлом году. Данный показатель интерпретируется как обусловленный эффектом исчезновения из-за COVID-19 базы занятости, медленным восстановлением экономики и негативными факторами внутреннего спроса, связанные с "ситуацией военного положения," имевшая место в конце прошлого года.