Подаст ли команда Юн Сок Ёля запрос о пересмотре законности ордера на арест

Photo : YONHAP News

Команда адвокатов Юн Сок Ёля выразила резкий протест в отношении заключения Юн Сок Ёля под стражу, заявив о том, что расследование Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц является незаконным и необоснованным. 19 января адвокаты Юн Сок Ёля опубликовали зявление, в котором назвали выдачу ордера на арест Юн Сок Ёля под стражу "абсурдным." В частности, в заявлении отмечено, что теперь верховенство закона мертво и юридическая совесть исчезла," и также заявлено о намерении восстановить рухнувшее верховенство закона. Комментируя «опасения уничтожения доказательств» как причины выдачи ордера на арест, адвокаты Юн Сок Ёля отрицали такую возможность. Они утверждали, что шестичасовое чрезвычайное положение целиком транслировалось в прямом эфире, и при таких обстоятельствах не может быть никаких дополнительных доказательств, которые нужно уничтожить. Команда адвокатов Юн Сок Ёля также подчеркнула, что будучи отстраненным от должности президента Юн Сок Ёль не имеет возможности оказывать влияние на кого бы то ни было.