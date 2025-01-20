Юн Сок Ёль вновь отказался явиться на допрос

Photo : KBS News

Юн Сок Ёль, отстранённый от обязанностей президента, вновь отказался явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. 20 января представитель управления заявил, что после выдачи ордера на арест Юн Сок Ёля было неоднократное требование явиться на допрос, но он постоянно отказался от этого, и сейчас серьезно рассматривается возможность принудительного привода. Однако не исклчена возможность проведения расследования Юн Сок Ёля на месте его заключения. - добавил представитель управления. Сообщается, что первоначальный срок заключения Юн Сок Ёля под стражей истекает 28 января. Если суд примет решение о продлении, то он может быть продлен до 7 февраля. Однако отмечается, что точный срок содержания под стражей и момент передачи дела Юн Сок Ёля в прокуратуру требуют согласования с прокуратурой. Относительно запрета на все встречи, исключая встречи с адвокатами, представитель управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц пояснил, что данное ограничение связано с опасениями по поводу возможности уничтожения доказательств.