Ночной хаос вокруг Западного окружного суда Сеула

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Девятнадцатого января в 3 часа ночи после выдачи ордера на арест Юн Сок Ёля в Западном окружном суде города Сеул произошел беспрецедентный случай применения насилия. После того, как стало известно о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля, его разгневанные сторонники собрались у главного входа в Западный окружной суд Сеула. Когда полиция преградила им путь, они направились к черному выходу и через 10 минут ворвались в здание суда. Здание суда на время превратилось в поле боя. Сторонники Юн Сок Ёля устроили настоящий хаос, отбирали и размахивали полицейским снаряжением, применяли насилие по отношению к представителям порядка. Борьба продолжалась около трех часов и закончилась только около 6 часов утра после привлечения крупных полицейских сил. Как правящая, так и оппозиционная партии Республики Корея осудили незаконные акты насилия, а исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок приказал полиции провести строгое расследование инцидента. Комментируя инцидент, произошедший в Западном окружном суде, арестованный Юн Сок Ёль, сказал, что хотя он и разделяет чувства возмущения и гнева граждан, но просит их выражать свое мнение мирным путем. Прокуратура и полиция квалифицировали вторжение в Западный окружной суд как вызов верховенству закона и объявили о намерении провести расследование с заключением под стражу.