Принята поправка к закону о назначении специального прокурора

Photo : YONHAP News

На пленарном заседании Национального собрания, прошедшем 17 января, была принята поправка к закону о специальном расследовании мятежа, инициированному оппозиционной партией. В поправке были исключены пункты расследования валютных операций и другие аспекты. В этот же день, установленный оппозиционной партией как крайний срок для переговоров между ведущими политическими силами Республики Корея, Демократическая партия неожиданно представила измененный законопроект о назначении специального прокурора. По результатам голосования, при 274 присутствующих, 188 проголосовали "за", а 86 "против", причем из партии "Сила народа" только депутат Ан Чхоль Су проголосовал "за". В измененной версии закона исключены пункты о подстрекательстве к государственной измене и пропаганде мятежа, удаление которых из первоначального законопроекта, представленного шестью оппозиционными партиями, требовала партия "Сила народа". Число объектов специального расследования прокурора было сокращено с 11 до 6, однако сохранилось право расследовать связанные с ними дела. Партия Сила народа возразила, что антиконституционные положения все еще остаются и что проблематичным является формулировка "право расследовать связанные дела". Она подвергла критике оппозиционную партию за форсированное принятие закона, утверждая, что данное положение позволяет неограниченно расширять объекты расследования. Лидер парламентской фракции Демократической партии Пак Чхан Дэ заявил, что требования партии "Сила народа"полностью приняты и считает, что нет оснований для отказа. Ожидается, что ключевым моментом станет то, как и.о. президента Чхве Сан Мок подчеркивающий важность согласия между правящей и оппозиционной партиями, оценит процесс принятия закона о назначении специального прокурора.