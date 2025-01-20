В Республике Куба открылось посольство Республики Корея

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В Республике Куба прошло официальное открытие посольства Республики Корея. Открытие посольства состоялось через 11 месяцев после установления дипломатических отношений между двумя странами и явилось следующим шагом после установления дипломатических и консульских отношений, состоявшегося 14 февраля 2024 года. По сообщению Министерство иностранных дел РК, церемония открытия посольства прошла 17 января в 10:30 утра по местному времени. Мероприятие включало церемонию открытия таблички, разрезание ленточки и подписание гостевой книги. На церемонии открытия присутствовали генеральный директор по делам Латинской Америки Министерства иностранных дел РК Ли Чжу Иль и генеральный директор Бюро двусторонних отношений Министерства иностранных дел Кубы Карлос Перейра, а также другие официальные лица. Представитель Министерства иностранных дел РК заявил, что открытие посольства будет способствовать расширению обменов и сотрудничества между народами двух стран, а также улучшению консульских услуг и защиты прав граждан Кореи, проживающих или посещающих Кубу. На должность первого посла Кореи на Кубе назначен карьерный дипломат и советник посольства Кореи в Мексике Ли Хо Ёль. Сообщается, что он уже получил агреман (согласие принимающей страны на назначение). Однако назначенный посол еще не вступил в должность официально, так как внутренние процедуры в Корее не завершены. Ожидается, что назначение главы представительства займет еще некоторое время, а до официального назначения обязанности временного поверенного в делах будет исполнять специально направленный сотрудник МИДа. Сообщается, что кубинская сторона также готовится к открытию своего посольства в Республике Корее в ближайшее время.