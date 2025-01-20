﻿Из-за объявления военного положения РК потеряла более 6 трлн вон

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Прямое и косвенное влияние введения «чрезвычайного военного положения» на экономику РК привело к замораживанию внутреннего рынка и сокращению реального валового внутреннего продукта (ВВП), которое привело к снижению темпов экономического роста не только в четвертом квартале прошлого года, но и прогнозируется в текущем году. 21 января Банк Кореи прогнозировал снижение темпа роста в этом году на 0,2%, назвав причинами политическую неопределенность и подавленные экономические настроения, вызванные «декабрьским военным положением». 28 ноября прошлого года, то есть до объявления «военного положения», Банк Кореи прогнозировал рост экономики в 2025 году в размере 1,9%, однако теперь этот показатель может быть снижен до 1,6-1,7%. Рост ВВП в четвертом квартале 2024 года также понес значительный урон. По оценке Банка Кореи, он составил всего 0,2%, что менее половины прогноза - 0,5%. Учитывая всё это, общее сокращение ВВП ожидается на уровне 6 трлн 301 млрд вон. Эксперты отмечают, что если политическая неопределенность не будет разрешена, ситуация может еще более ухудшиться. Международный инвестиционный банк Citi в своем недавнем отчете снизил прогноз экономического роста РК на текущий год с 1,6% до 1,5%, отметив, что Конституционный суд, вероятно, примет решение об импичменте в середине марта.