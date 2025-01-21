В РК высокий уровень содержания микропыли в воздухе

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Впервые этой зимой в столичном регионе и провинции Чхунчхон-Намдо были введены экстренные меры по снижению уровня микропыли. 21 января министерство экологии объявило, что с 6 утра до 9 вечера в городах Сеул и Инчхон, а также провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо действуют экстренные меры в связи с высокой концентрацией микропыли. На время действия подобных мер сокращается время работы промышленных и строительных объектов, а также ограничивается движение транспортных средств. Кроме того, для транспортных средств, находящихся на балансе государственных учреждений, вводится система четных-нечетных номеров, согласно которой в нечетные даты могут передвигаться только автомобили, номера которых заканчиваются на нечетное число, а в четные даты – автомобили, последняя цифра номера которых четная. Министерство экологии призвало жителей указанных районов воздержаться от выхода на улицу, а при необходимости использовать маски и соблюдать меры предосторожности для защиты своего здоровья.