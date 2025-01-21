Уволены четыре командира, причастных к чрезвычайному положению

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Было принято решение об освобождении от должностей четырёх командиров, которые задействовали войска в Национальном собрании и Центральной избирательной комиссии во время чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года. 20 января министерство обороны и штаб сухопутных войск провели заседание по рассмотрению и приняли решение об увольнении четырех человек: командующего контрразведкой Ё Ин Хёна, командующего разведкой Мун Сан Хо, командующего столичной обороной Ли Чжин У и командующего силами специального назначения Квак Чон Гына, арестованных по обвинению об участии в мятеже. По словам представителя министерства обороны, обвиняемым сообщены результаты рассмотрения и приказ об их отстранении от должности вступит в силу с 21 января. Он также добавил, что возражений против отстранения от должности не было. Однако для формирования совета по рассмотрению отставки начальника штаба армии РК Пак Ан Су требуются как минимум три человека, имеющие, по сравнению с ним, более высокий военный ранг. Поскольку среди действующих военных только начальник объединённого комитета штабов Ким Мён Су старше по званию, процесс рассмотрения отставки Пак Ан Су не был проведён. В связи с этим министерство обороны, получив юридическую консультацию, рассматривает возможность временного отстранения Пак Ан Су от должности из-за предъявленных ему обвинений. В случае принятия решения о временном отстранении, ему будет выплачиваться только 50% заработной платы и назначение на должность становится невозможным.