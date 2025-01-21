СМИ призывают к наказанию сторонников Юн Сок Ёля, виновных в беспорядках

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20 января перед зданием Западного окружного суда Сеула группа по сотрудничеству девяти медиа организаций, включая Ассоциацию прессы Кореи, Ассоциацию вещательных журналистов и Ассоциацию продюсеров Кореи, провела пресс-конференцию. Они назвали насилие, совершенное сторонниками Юн Сок Ёля в Западном окружном суде Сеула в знак протеста против выдачи ордера на заключение под стражу, «актом терроризма против демократии и свободы прессы». Они потребовали «сурово наказать всех участников беспорядков», так как «не может быть оправдания тем, кто поставил под угрозу верховенство закона в РК и «оскорблял журналистов жестокими словами, толкал их, наносил удары по лицу, валил напол и топтал ногами». Журналисты также подчеркнули, что демократия РК получила неизлечимую рану из-за сторонников экстремизма, и медиа организации приложат все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Полиция уже подала заявление о выдаче ордера на заключение 66 человек под стражу, включая трех блоггеров YouTube. За два дня, прошедших со дня рассмотрения ордера на взятие Юн Сок Ёля под стражу, в Западном окружном суде Сеула и Конституционном суде были арестованы в общей сложности 90 человек.