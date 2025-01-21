Попытка CIO принудительно задержать Юн Сок Ёля провалилась

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Первая попытка Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) принудительно задержать Юн Сок Ёля провалилась. 20 января около 15 часов CIO направило прокуроров и следователей в Сеульский центр заключения для принудительного ареста Юн Сок Ёля, которым не удалось достичь цели. В день своего ареста 15 января Юн Сок Ёль воспользовался правом хранить молчание во время первого допроса и никак не отреагировал на четыре запроса о явке в CIO. Юн Сок Ёль и его авдокаты до 9:30 вечера продолжали встречу для подготовки аргументов на судебном разбирательстве по делу об импичменте. Представители Управления не дождались окончания встречи и ушли после 9 вечера. Согласно правилам следственного комитета по защите прав человека, для проведения расследований в ночное время, то есть после 21:00, требуется согласие подозреваемого. CIO объявило, что 21 января заново проведет уголовное преследование Юн Сок Ёля, включая принудительное заключение его под стражу. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК, задержание и расследование могут длиться до 20 дней с момента ареста обвиняемого. Однако, поскольку CIO не имеет полномочий предъявлять обвинения еще действующему президенту, Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц необходимо работать совместно с прокуратурой и, следовательно, быстро завершить расследование и передать дело в прокуратуру.