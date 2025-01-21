Начался 6-й раунд переговоров по заключению FTA между РК и Малайзией

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Министерство торговли, промышленности и энергетики РК сообщило, что с 21 по 24 января состоится 6-й раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле (FTA) между Кореей и Малайзией, который пройдет в формате видеоконференции. В марте прошлого года после объявления о возобновлении переговоров обе страны начали полномасштабные обсуждения по вопросам открытия рынков и установления торговых норм. В ноябре прошлого года на двухстороннем саммите и переговорах министров торговли обеих стран была достигнута договоренность о скорейшем заключении всеобъемлющего соглашения, охватывающего цифровые технологии и новые отрасли промышленности. Правительство Кореи планирует ускорить обсуждения по 11-ти направлениям, включая товары, услуги, происхождение товаров, цифровые технологии и экономическое сотрудничество, а также разрешить разногласия в позициях сторон. Главный координатор по вопросам свободной торговли министерства промышленности, торговли и энергетики Квон Хе Чжин заявила о важности Малайзии для выхода отечественных компаний на рынок ACEAN, так как страна является третьим по величине торговым партнером и четвертым по величине инвестиционным партнером Кореи среди стран ACEAN.