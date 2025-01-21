Только 2,2% уволившихся интернов готовы вернуться к работе

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Несмотря на специальные меры, принятые правительством РК, большинство врачей-интернов, покинувших больницы в прошлом году в знак протеста против политики увеличения набора в медицинские вузы, отказались вернуться к своим рабочим местам. Правительство разработало меры, направленные на возвращение более 10 тысяч интернов, ушедших в отставку, предложив не применять правило, запрещающее возвращение в течение года после увольнения, а также отсрочить срок призыва на военную службу до завершения профессиональной подготовки. С 15 по 19 января в 221 больнице по всей стране был проведен набор врачей-интернов для продолжения обучения, начинающегося в марте этого года. Однако заявки подали только 199 человек, что составляет лишь 2,2% от квоты набора, а в столичном регионе, включая пять крупнейших больниц РК, было набрано лишь 135 человек. Один из интернов выразил свое сомнение в том, что "кто-то перейдет от обещаний к действиям" и назвал прекращение деятельности Специального комитета по медицинской реформе первым шагом к началу диалога. Медицинское сообщество требует от правительства конкретных мер по обучению более 1500 новых первокурсников, принятых в этом году в медицинские вузы. Если правительство и медицинское сообщество не смогут найти точки соприкосновения для возобновления диалога, возвращение интернов к своим рабочим местам будет фактически невозможным.