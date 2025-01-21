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Политика

И.о. президента РК поздравил Дональда Трампа с инаугурацией

Write: 2025-01-21 15:09:07Update: 2025-01-21 16:29:34

И.о. президента РК поздравил Дональда Трампа с инаугурацией

Photo : YONHAP News

Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок направил через социальные сети (SNS) поздравление президенту США Дональду Трампу по случаю его инаугурации. Утром 21 января он написал в «X» (ранее Twitter) Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, что альянс между РК и США был крепким во время первой администрации Трампа и выразил надежду на его укрепление и во время его второго срока. Чхве Сан Мок ранее уже заявлял о необходимости использования всех каналов для общения и сотрудничества с новой администрацией США и продолжения экономического сотрудничества двух стран на взаимовыгодной основе, пообещав при этом активную поддержку правильтельства экономической дипломатии с США, проводимой в частном секторе. 20 января по местному времени президент Дональд Трамп официально приступил к своим обязанностям президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне.
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