В РК обсуждается дополнительный бюджет

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Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок сообщил, что обсуждение дополнительного бюджета, которое требуют оппозиция и экономическое сообщество, может начаться в ближайшее время. 21 января на заседании Кабинета министров он отметил, что если «Совет по государственным делам», включающий Национальное собрание и правительство, начнёт свою работу, то можно будет обсуждать и вопросы финансовых вложений. Чхве Сан Мок выразил опасения по поводу того, что торговая политика администрации Трампа окажет значительное влияние на экономику и промышленность РК. Он заявил о необходимости мобилизации всех доступных ресурсов и усилий для своевременного реагирования на изменения в торговой среде, а также для восстановления уровня жизни населения. Исполняющий обязанности президента РК потребовал пересмотреть «Проект поправок к закону о вещании», устанавливающий совместное взимание платы за телевидение и за электроэнергию.