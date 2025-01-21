В США прошла церемония инаугурации 47-го президента

Photo : YONHAP News

Второй срок администрации Дональда Трампа начался с церемонии его вступления в должность. 47-ой президент США приступил к работе под лозунгом «Америка превыше всего». Дональд Трамп, вернувшись в Белый Дом спустя четыре года, заявил о завершении эпохи упадка Америки. На церемонии инаугурации, проведенной из-за сильного холода внутри Капитолия, присутствовало более 800 человек, включая бывших президентов, членов Палаты представителей США и Сената, а также крупных предпринимателей в сфере технологий, таких как Илон Маск. Президент США назвал КНДР ядерной державой, отметив хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чон Ыном во время своего первого президентского срока и выразил надежду на возобновление диалога. 47-ой президент США приступил к выполнению своих обязанностей, подписав несколько указов, включая указ о выходе из Парижского соглашения по климату и запрете правительственной цензуры. Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп отменил большинство ключевых решений администрации Байдена, включая подписание указа об отмене статуса Кубы как государства-спонсора терроризма.