Плата за проезд по автомагистралям отменена на праздник Соллаль

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21 января министерство сухопутных территорий и транспорта РК сообщило, что начиная с 24 января на период 10 дней празднования Нового года по лунному календарю Соллаль будут введены особые меры по регулированию дорожного движения. Также, начиная с 27 января, на четыре дня будет отменена плата за проезд по скоростным автомагистралям.Согласно прогнозам, в течение этого периода платными автомагистралями воспользуется 34,84 млн. человек, а в день Лунного Нового года, 29-го числа, количество проезжающих достигнет 6,01 млн. человек. В течении четырех дней, начиная с 27 января, время работы выделенных автобусных полос от Янчжэ до Синтханчжин на скоростной автомагистрали Кёнбу будет продлено на 4 часа. Полосы будут работать с 7:00 до 01:00 следующего дня, вместо обычных 7:00–21:00. Кроме того, для управления заторами на дорогах и распределения транспортного потока, обочины будут использоваться как обычные полосы движения на 63 участках общей протяженностью 391,42 км. Для тех, кто воспользуется железнодородным транспортом предусмотрена скидка на билеты KTX и SRT от 30 до 40%, а также скидка 15% на семейные места. Для удобства пассажиров, прибывающих поздно ночью, работа городских автобусов и столичного метрополитена продлится на два дня, начиная с 29 января.