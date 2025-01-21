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21 января Юн Сок Ёль, находящийся под стражей по обвинению в руководстве мятежом, явился в Конституционный суд на слушание по импичменту. Это первый случай, когда действующий президент, в отношении которого инициирован импичмент, лично присутствует в зале заседаний Конституционного суда. Юн Сок Ёль заявил, что бывший министр обороны Ким Ён Хён составляя проект, включил в его содержание пункт о введении военного положения случайно. Однако сторона бывшего министра обороны утверждает, что Юн Сок Ёль завершил рассмотрение проекта и констатировал, что документ не содержит никаких ошибок и случайностей. Выступая на третьем слушании по импичменту в Конституционном суде, прошедшем 21 января около двух часов дня, Юн Сок Ёль, обращаясь к судьям, сказал, что до настоящего времени он «жил с единственной твердой верой в либеральную демократию» и просил судей Конституционного суда «тщательно рассмотреть все аспекты дела». Слушание длилось около двух часов, после чего Юн Сок Ёль вернулся в Сеульский центр заключения.