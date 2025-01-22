Очередная попытка привода Юн Сок Ёля снова провалилась

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21 января после завершения слушания по импичменту в Конституционном суде Юн Сок Ёль вместо того, чтобы вернуться в Сеульский центр заключения, направился в Сеульский военный госпиталь. Он объяснил свой визит необходимостью пройти медицинское обследование, которое лечащий врач рекомендовал ему сделать ещё месяц назад. В результате очередная попытка принудительного привода со стороны Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) снова сорвалась. Около 6 часов вечера была направлена команда прокуроров и следователей для попытки принудительного привода и очного допроса, но Юн вернулся в Сеульский центр заключения только после 9 часов вечера. Если принудительный привод и дальше окажется невозможным, CIO планирует провести допрос в самом центре заключения. Ожидается, что следующая попытка принудительного привода или очного допроса может состояться 22 января.