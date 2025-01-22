Сеул продлевает кампанию по ношению масок

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Мэрия Сеула объявила о продлении добровольной кампании по ношению масок до 10 февраля. Данное решение принято в связи с продолжающейся эпидемией гриппа. В администрации объяснили, что во время празника Соллаль, когда поток возвращающихся в родные города людей увеличивается, уровень опасности распространения инфекции вызывает особые опасения. Это и послужило поводом к принятию решения о продлении компании по добровольному ношению масок с предполагаемых двух недель до четырех. В частности, кампания будет сосредоточена в залах ожидания, которыми активно пользуются путешественники, таких как Seoul Station и Express Bus Terminal. Также будет настоятельно рекомендовано ношение масок в учреждениях с повышенным риском заражения, включая дома престарелых и детские учреждения. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний РК, во вторую неделю января количество пациентов с симптомами гриппа составило 86,1 человек на 1000 амбулаторных пациентов. Данный показатель на 13,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Хотя пик эпидемии, по словам специалистов, уже прошел, уровень заболеваемости гриппа является самым высоким с 2016 года.