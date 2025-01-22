Юн Сок Ёль «трусливо отрицает» подготовку мятежа

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Главная оппозиционная Демократическая партия Тобуро обрушилась с критикой в адрес Юн Сок Ёля после слушания дела об импичменте в Конституционном суде, прошедшем 21 января, заявив, что он совершил антиконституционное преступление и вновь подстрекает к беспорядкам. Представитель Демократической партии Пак Кён Ми обвинила Юн Сок Ёля в уклонении от ответственности и попытке переложить вину на других, напомнив, что по его словам, Указ №1, в который вошел пункт о мятеже, был составлен бывшим министром обороны Ким Ён Хёном, и Юн Сок Ёль отрицал свою причастность к этому пункту, а также к приказам об аресте бывшего лидера партии Силы народа Хан Дон Хуна и спикера Национального собрания У Вон Сика. Пак Кён Ми выразила негодование по поводу того, что каждое слово, сказанное 21 января Юн Сок Ёлем, может "спровоцировать толпу". Другой представитель партии Тобуро Пак Чи Вон назвал Юн Сок Ёля «трусом» и подчеркнул, что последний «заслуживает ареста и обвинения». Он также выразил опасение, что Юн Сок Ёль «уже уничтожил доказательства», добавив, что импичмент и меры наказания, тщательное расследование и обвинительный вердикт суда должны быть осуществлены максимально быстро.