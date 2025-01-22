Италия и РК укрепляют сотрудничество в космической отрасли

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21 января посольство Италии в РК провело «День итальянского космоса» в резиденции в Ёнсан-гу в Сеуле. Представители итальянской стороны представили текущее состояние космической отрасли Италии и выразили надежду на сотрудничество с РК. Италия является третьей страной в мире, имеющей собственный космический спутник, запущенный в декабре 1964 года. Разработав космическую ракету-носитель «Vega C» и активно участвуя в разработке Международной космической станции (МКС), она стала одним из лидеров космической промышленности мира. В 2023 году во время визита в Корею президента Италии Серджио Маттареллы был подписан МОВ по космическому сотрудничеству между двумя странами. Ожидается, что сотрудничество между Италией и РК станет еще более тесным после посещения Италии делегацией представителей промышленных кругов под руководством Корейского аэрокосмического агентства, и Кореи делегацией во главе с Итальянским космическим агентством. Руководитель программы исследований и разработок при Корейском аерокосмическом управлении (KASA) Джон Ли выразил уверенность, что обе страны добьются больших результатов, если будут сотрудничать в космической отрасли на основе научных исследований, достижений технологического прогресса и международного сотрудничества.