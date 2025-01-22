В Женеве произошло психологическое противостояние РК и КНДР

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На очередной сессии конференции ООН по разоружению, состоявшейся в Женеве 21 января, представители РК и КНДР вступили в полемику. Представитель дипломатической миссии КНДР в Женеве Чо Чхоль Су после серии выступлений стран-членов, указывающих на неправомерность ядерной и ракетной программ Пхеньяна, заявил, что США уже с начала года проводили воздушную разведывательную деятельность, направленную против КНДР, добавив, что на Корейском полуострове проводились имитационные учения по ядерной войне, а стратегические бомбардировщики ВВС США курсировали в водах вблизи Корейского полуострова. Чо Чхоль Су завершил свое выступление словами об ответственности КНДР как ядерной державы и о продолжении усилий по предотвращению всех форм войны и защите мира и стабильности на полуострове. Советник представительства РК в Женеве Ким Иль Хун отметил, что «СК не только предоставила России большое количество летального оружия и баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, но и отправила более 11 тысяч военнослужащих в зону боевых действий». Он подчеркнул, что КНДР переопределила межкорейские отношения как "отношения между двумя враждебными государствами", что представляет реальную угрозу и противоречит делу мира и стабильности. Ким Иль Хун добавил, что разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения между Севером и Югом не отвечает интересам КНДР, а этого можно достичь только путем диалога и дипломатии.